New York proti Trumpovi. Triumf Mamdaniho otevírá frontu mezi Bílým domem a nejvlivnějším městem USA

Napětí mezi prezidentem Donaldem Trumpem a nově zvoleným starostou New Yorku Zohranem Mamdanim se dál stupňuje. Sotva čtyřiatřicetiletý demokratický socialista převzal vítězství v největším americkém městě, obě strany se pustily do ostré slovní přestřelky, která naznačuje, že vztah mezi Bílým domem a New Yorkem bude od ledna mimořádně napjatý.
„Donalde Trumpe, vím, že se díváte, takže mám pro vás čtyři slova: Zesilte si zvuk.,“ vzkázal podle britské stanice BBC Mamdani přímo prezidentovi z pódia na oslavě volebního vítězství v Brooklynu. Trump skutečně sledoval přenos, jak potvrdila jeho mluvčí Karoline Leavittová. Starosta zvolil konfrontační tón i později, když prohlásil, že New York zůstane „městem imigrantů – postaveným imigranty, poháněným imigranty a nyní i vedeným imigrantem“.
Trump reagoval prakticky okamžitě. Na sociální síti Truth Social napsal „A TAK TO ZAČÍNÁ!“ a o den později v projevu na podnikatelské konferenci v Miami prohlásil, že Spojené státy „ztratily suverenitu“ po Mamdaniho zvolení. Podle prezidenta se „Američané rozhodují mezi komunismem a zdravým rozumem“, přičemž Mamdani má být důkazem, „co chtějí demokraté udělat s Amerikou – dosadit komunistu do čela největšího města v zemi“. Informoval o tom server DW.
Zároveň Trump naznačil, že by mohl omezit federální finance pro New York, pokud nový starosta „nebude respektovat Washington“. V rozhovoru pro Fox News prohlásil, že Mamdani měl „celkem volnou cestu“ k vítězství díky slabým soupeřům a že „musí být trochu respektující, jinak nemá šanci uspět“. Dodal ovšem, že si přeje, „aby město uspělo, ne nutně on“.
Mamdani reagoval s opatrnou vstřícností. Uvedl, že dveře k jednání s prezidentem zůstávají otevřené, přesto „nebude váhat, když půjde o obranu města“. Na své první tiskové konferenci oznámil složení přechodového týmu a slíbil zaměřit se na „dvojí krizi“ – „autoritářskou administrativu“ v Bílém domě a „krizi dostupnosti bydlení“.
Jako první muslimský starosta New Yorku i hlas levicového křídla Demokratické strany se Mamdani stává symbolem odporu vůči Trumpovu pojetí Ameriky. „Pokud někdo může ukázat národu zrazenému Donaldem Trumpem, jak ho porazit, pak je to město, které ho vyneslo na výsluní,“ zdůraznil.
Spor mezi prezidentem Trumpem a nově zvoleným starostou Mamdanim přesahuje rámec osobní animozity či stranické rétoriky. Ukazuje hlubší střet o podobu Ameriky samotné – o to, zda se země vydá směrem k progresivnímu, sociálně orientovanému modelu, nebo zda zůstane věrná konzervativnímu pojetí moci a identity. Právě proto byly volby v New Yorku, ač formálně komunální, sledovány s takovou intenzitou, jako by šlo o volby celostátní.
New York je v americkém kontextu politickým lakmusovým papírkem. To, co se zde prosadí, se často s odstupem přenáší do národní politiky. Město má ekonomickou sílu samostatného státu, jeho rozpočet přesahuje v přepočtu dva biliony korun a podílí se zhruba deseti procenty na tvorbě amerického HDP. Zároveň představuje intelektuální i kulturní centrum země a prostor, odkud se šíří myšlenky, které Washington buď přijímá, nebo se vůči nim vymezuje.
Pro Bílý dům má New York dvojí význam. Je strategicky nezbytný a zároveň často ideově vzdorovitý. Pro Trumpa osobně pak znamená víc – město, v němž se zrodil jeho mýtus, se teď ocitá v rukou politika, který je jeho přímým ideologickým protikladem. Město, které Trump považoval za svůj výchozí bod, se obrátilo proti němu.
