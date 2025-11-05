Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra

Město New York má nového starostu, stal se jím Zohran Mamdani, jehož vítězství představuje součást širokého triumfu Demokratické strany v prvních velkých volbách po začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa. Čtyřiatřicetiletý Mamdani se zapsal do historie hned dvakrát: je prvním muslimským starostou a zároveň nejmladším vůdcem největšího amerického města za posledních více než sto let.
Ve svém vítězném projevu Mamdani prohlásil, že „v tomto momentě politické temnoty bude New York světlem," a představil své politické plány, přičemž se obrátil i přímo na Donalda Trumpa. Americký prezident, který dříve hrozil, že městu omezí federální financování, pokud Mamdani zvítězí nad nezávislým Andrewem Cuomem a republikánem Curtisem Sliwaem, reagoval na sociálních sítích krátkým vzkazem: „A tak to začíná."
Zohran Mamdani, který se sám označuje za demokratického socialistu, získal ve volbách 50,4 % hlasů, zatímco nezávislý kandidát Andrew Cuomo obdržel 41,6 % a republikán Curtis Sliwa 7 %. Jeho kampaň se výrazně zaměřila na řešení rostoucích životních nákladů. Mamdani se narodil v Kampale v Ugandě, do New Yorku se s rodinou přestěhoval v sedmi letech. Studoval na prestižní Bronx High School of Science.
Úspěch tohoto politika, který byl do léta poměrně neznámý, je oslavován jako příchod nové vlny progresivní politiky. Kritici, jako například prezident Trump, ho ovšem ostře odsuzují a označují ho za "komunistu". Mamdani odkazuje na svou identitu – jakožto budoucí první starosta s muslimskými a jihoasijskými kořeny – a využil ji k získání podpory v rozmanitém městě, což dokládají i jeho předvolební videa v urdštině a španělštině.
Slibuje realizaci ambiciózních projektů, jako je dostupné bydlení, bezplatná hromadná doprava, zmrazení nájemného a univerzální péče o děti do pěti let. Tyto plány by měly být financovány novými daněmi pro milionáře a korporace, které by podle jeho odhadů měly vynést devět miliard dolarů. Nad realizovatelností takto nákladného programu nicméně někteří experti vyjádřili pochybnosti, a navíc bude Mamdani potřebovat podporu politiků státu New York.
Analytik Anthony Zurcher poukazuje na to, že Mamdani sice dosáhl výjimečného vítězství, ale skutečné výzvy ho teprve čekají. Jeho budoucí úspěchy i nezdary budou pod drobnohledem, což platí i vzhledem k tomu, že jeho kritiku newyorské byznysové elity bude muset při efektivním řízení města zřejmě zmírnit. Během kampaně například Mamdani také ostře kritizoval postup Izraele ve válce v Gaze a slíbil zatknout premiéra Benjamina Netanjahua jako válečného zločince, pokud vstoupí do New Yorku.
Kromě voleb starosty v New Yorku slavili demokraté i jinde. Guvernérské křeslo ve Virginii získala Abigail Spanberger, která se tak stane první ženou v této funkci. Také v New Jersey zvítězila demokratka Mikie Sherill, přičemž i zde byla hlavním tématem kampaň ohledně vysokých životních nákladů. V Kalifornii mezitím voliči schválili plán guvernéra Gavina Newsoma na překreslení hranic volebních obvodů do Sněmovny reprezentantů, což má posílit pozice Demokratické strany před nadcházejícími volbami.
Vítězství Mamdaniho okamžitě vyvolalo reakce. Mike Johnson, předseda Sněmovny reprezentantů, ho označil za „skutečného extremistu a marxistu", čímž podle něj Dostává Demokratická strana radikálně socialistický ráz. Naopak Bernie Sanders označil Mamdaniho úspěch za „jeden z největších politických převratů v moderní americké historii". S gratulací se připojil i starosta Londýna Sadiq Khan, který je také prvním muslimským starostou ve svém městě.
Mediální pozornost upoutala i Mamdaniho manželka, Rama Duwaji, která se stane novou první dámou New Yorku. Jedná se o osmadvacetiletou umělkyni a animátorku se syrskými kořeny, jejíž tvorba se často zabývá tématy Blízkého východu. Pár se seznámil přes seznamovací aplikaci Hinge. Mamdani v děkovné řeči nazval svou ženu arabským slovem hayati, tedy „můj život".
