Švédové i Švýcaři bez Hischiera si poradili s outsidery svých skupin

Přestože jistotu toho, že Slovinci budou hrát až do posledních chvil ve skupině A o záchranu v elitní divizi MS, neodvrátil, byl i tak český gólman ve slovinských službách opět hrdinou. Považte, za celý zápas se Švédskem na něj mířilo celkem 60 střel, z toho jen čtyři nedokázal zlikvidovat.

První z nich pustil za svá záda ve 26. minutě, kdy se z mezikruží poprvé do střelecké listiny utkání zapsal Lindholm. Dominance Švédů, kteří se zápas od zápasu zlepšují a stávají se jedním z možných kandidátů přinejmenším na účast ve finále, právě ve druhé třetině byla nejvíce znát. Vždyť tehdy poslali na slovinskou klec 23 střel oproti jedné slovinské. Navíc ve 39. minutě se Seveřanům povedlo zvýšit na 2:0 a opět se tak podařilo díky Lindholmovi. Ten se pak ještě připomněl v 52. minutě, kdy svou střelou z kruhu dospěl k hattricku. A aby nebylo na straně Švédska jen jedno jméno střelce, o to se postaral v závěru zápasu Johansson, který překonal Horáka zakončením do horního rohu brány, 4:0. Tento výsledek tak posouvá Švédy do čtvrtfinále.

Tam míří i Švýcaři, kteří se dostali do čela skupiny B po pátečním zápase s Norskem. Do něj už ovšem nemohl zasáhnout kapitán Švýcarů Hischier, jenž z předešlého duelu s Německem odešel se zraněním, které mu nakonec předčasně ukončilo působení na turnaji. Především proto tak museli Švýcaři poskládat jiné útoky, než s jakými nastupovali doposud. Dle výkonu a výsledku je tato skutečnost nikterak nerozhodila.

Už v 9. minutě se totiž dostali do vedení po přesilové trefě Andrighetta, jehož tak neopustila střelecká slina ze zmiňovaného duelu s Německem, ve kterém zaznamenal hned čtyři góly. Ještě v první třetině navíc švýcarské vedení navýšil Hofmann, jemuž přihrával mimo jiné Moy. A právě Moy završil výsledek na konečných 3:0, a to i přesto, že chvíli před tím zlomil hokejku, ale včas dostal ze střídačky novou.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (16.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Švédsko – Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. E. Lindholm (Backlund, E. Gustafsson), 39. E. Lindholm (M. Pettersson, F. Forsberg), 52. E. Lindholm (Brodin, Larsson), 57. M. Johansson (E. Gustafsson, Edvinsson). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), MacFarlane – Gustafson (oba USA), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 12 530

SKUPINA B (Herning):

Švýcarsko – Norsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Andrighetto (Kukan, Malgin), 15. Hofmann (Moy, Knak), 29. Moy (Meier, Mora). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Holm – Nyqvist (oba Švéd.), Hynek (ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 3837