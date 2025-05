Pavel Novotný pozastavil členství v ODS. S okamžitou platností

Už během pátečního dne se začaly objevovat zprávy o tom, že by pokud by český útočník Tomáš Hertl posílil národní tým na mistrovství světa v dánském Herningu, rovnalo by se to spíše zázraku vzhledem k jeho zranění ramene. Právě kvůli rameni neprošel klubovou lékařskou prohlídku, na základě čehož ho tak klubové vedení nakonec nepustilo.