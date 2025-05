Američané ztratili s Němci třígólové vedení, přesto vyhráli. Finové uspěli v klíčovém souboji

Jako den a noc. Tak mohou hokejisté USA zhodnotit své první dvě třetiny v zápase s Německem. První třetinu naprosto ovládli ve všech směrech, Němci byli všude pozadu a pomalu a Američané zásluhou Thompsona, Nazara a O´Connora odskočili rázem do vedení 3:0. Druhá dvacetiminutovka ale patřila naprosto jiným Němcům. Nejenom že se jim tehdy podařilo snížit na 1:3 díky další německé posile Mikovi, ale dokázali rovnou srovnat stav po trefách Müllera a Stachowiaka, jenž využil přesilovku. Nutno přiznat, že před Müllerovým gólem na 2:3 byl faulován ve své třetině jeden z Američanů, avšak sudí hru k americkému překvapení pustili.

Závěrečná třetina ale zase začala patřit zámořským hokejistům, přičemž Němcům nehrála do karet ta skutečnost, že musel na chvíli brankoviště opustit po jednom ze zákroků gólman Grubauer. Na šest minut ho přenechal Niederbergerovi a právě on inkasoval americký vítězný gól v přesilovce, který vstřelil Garland. V závěru to pak Němci zkoušeli při power-play, jenže hned dvakrát při ní inkasovali. Na konečných 6:3 tak snadno upravili Cooley a Keller.

Ve stockholmském poledním zápase šlo oběma týmům, tedy Finům a Lotyšům, o to výrazně se přiblížit účasti ve čtvrtfinále. I proto to byl vyrovnaný duel, a jak bývá už za účasti lotyšských fanoušků zvykem, byl to duel hraný ve výborné atmosféře, na rozdíl od mnoha dalších duelů hraných ve Stockholmu.

Že to byl těžký a vyrovnaný duel, tak to značí i to, že se na první branku čekalo téměř do poloviny zápasu, konkrétně až do 28. minuty. Tehdy se skóre podařilo otevřít Pärssinenovi. Když pak až v 51. minutě přidal druhou finskou branku kapitán Lehtonen, když využil jedno z celkových patnácti vyloučeních, který tento zápas nabídl, zdálo se, že by mohli dohrávat Seveřané o něco více v klidu, než ve většině předchozích duelech na tomto MS. V 56. minutě však snížil Abols a i v tomto zápase museli Finové čelit tlaku svého soupeře, který ale nakonec k vyrovnání nevedl.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (17.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Finsko – Lotyšsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. Pärssinen (Hämeenaho, Leppänen), 51. M. Lehtonen (Teräväinen, E. Tolvanen) – 56. Abols (Balcers, Freibergs). Rozhodčí: Campbell (Kan.), M. Holm (Švéd.) – Ondráček (ČR), Davis (USA). Vyloučení: 6:9. Využití: 1:0. Diváci: 12 530

SKUPINA B (Herning):

USA – Německo 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. T. Thompson (Werenski, Garland), 10. Nazar (Gauthier), 15. D. O'Connor (T. Thompson), 45. Garland (C. Keller, Cooley), 57. Cooley (Garland, C. Keller), 59. C. Keller (Nazar, Garland) – 29. Mik (Samanski, Hüttl), 35. J. Müller (Kahun, Stachowiak), 36. Stachowiak (Michaelis, Hüttl). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) – Beresford (Brit.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 9595