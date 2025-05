KOMENTÁŘ | Putin se vyžívá v ponižování státníků. Kteří světoví lídři jsou další na řadě?

I když se českému týmu, který ještě v dánském Herningu ani jednou neprohrál, daří a postupem času se jeho hra lepší, přesto počítá ztráty. Poté, co už byl realizační tým v čele s Radimem Rulíkem nucen rozloučit se s útočníkem Jáchymem Kondelíkem kvůli jeho zlomenině ruky, visí stále otazník nad aktuálním stavem obránce Tomáše Kundrátka, jenž nenastoupí ani proti Kazachstánu. Na ledě se o sobotním odpoledni neobjeví ani Jakub Lauko, který byl loktem do obličeje udeřen v zápase s Maďarskem. Nastoupil však brankář Karel Vejmelka, jenž se po pauze vrací do branky, a také pochopitelně kapitán Roman Červenka, pro kterého jde o jubilejní 100. start na MS. Jak si Češi povedou proti Kazachstánu, to sledujte třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.