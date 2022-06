Lipavský svému protějšku vyjádřil podporu ve vstupu Chorvatska do Schengenu

Ministři původně měli výsledky jednání sdělit na odpolední tiskové konferenci, byla však zrušena z důvodu nespecifikované zdravotní indispozice.

"I v letošní letní turistické sezóně plánujeme otevřít konzulární jednatelství ve Splitu a v Rijece, které budou k dispozici českým občanům při jejich cestách," uvedl Lipavský. Tuzemské cestovní kanceláře a agentury hlásí letos zájem Čechů o dovolenou v Chorvatsku. Někde poptávka převyšuje hodnoty z předcovidového roku 2019.

Lipavský s Grličem-Radmanem hovořil také o ruské invazi na Ukrajinu. Za prioritu předsednictví označil mimo jiné snahu o co nejrychlejší udělení statusu kandidáta vstupu do EU Ukrajině, neprodleně by podle Lipavského měla být zahájena také přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií.

Ministři jednali i o energetické bezpečnosti, rostoucí obchodní výměně a českých investicích v Chorvatsku. "Letošní rok je zatím velmi úspěšný a obrat vzájemného obchodu by mohl poprvé překročit hranici jedné miliardy eur, tedy 25 miliard korun," uvedl Lipavský. Současně podle něj roste objem českých investic v zemi.

Šéf české diplomacie chorvatskému protějšku pogratuloval ke splnění kritérií k zavedení eura. Evropská komise ve středu oznámila, že Chorvatsko tak může učinit od ledna. Chorvatský Parlament již potřebný zákon schválil a definitivní slovo budou mít v červenci členské země, jejichž souhlas by měl být spíše formalitou.