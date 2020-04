Na covid-19 zemřelo ve Španělsku přes 18 tisíc lidí, nákazu překonala vicepremiérka

Dosud se ve Španělsku potvrdil koronavirus u 172.541 osob, z nichž se 67.504 už uzdravilo, informovalo dnes podle deníku El País ministerstvo zdravotnictví.

Za poslední tři týdny byl denní nárůst počtu zemřelých s potvrzenou nákazou koronavirem ve Španělsku jen čtyřikrát nižší než 600, a to dnes (567), v pondělí (517), 11. dubna (510) a 24. března (514). Nejvíce zemřelých s nemocí covid-19 ve Španělsku za den (950) oznámilo ministerstvo zdravotnictví 2. dubna.

"Jsem rád, že jsem zpátky a mohu se opět podílet na boji s touto epidemií," řekl dnes novinářům šéf úřadu pro nouzové situace Fernando Simón, u něhož se koronavirus před dvěma týdny také potvrdil. Nákazu překonala i místopředsedkyně vlády Carmen Calvová, která dnes své uzdravení oznámila na twitteru.

He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos porque #EsteVirusLoParamosUnidos