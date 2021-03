Na dovolenou s vakcínou. Česko se vyslovilo pro zavedení covidpasů

Podle agentury APA se videohovoru kromě rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga a jeho kolegů z Česka Tomáše Petříčka a Slovenska Ivana Korčoka zúčastnil i jejich portugalský kolega Augusto Santos Silva, jehož země nyní sedmadvacítce předsedá.

"Shodli jsme se na tom, že rok 2021 nesmí být opět promarněným rokem pro přibližování západního Balkánu Evropské unii," řekl po jednání podle rakouského ministerstva zahraničí šéf resortu Schallenberg.

Rakouský ministr zahraničí opět žádal rychlý začátek dohodnutých přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Podle Schallenberga jsou tyto rozhovory "rozhodující pro důvěryhodnost EU".

Schallenberg také zdůraznil, že kromě toho nesmí EU zanedbávat ani země východního sousedství, což je nutné pro prosperující a bezpečnou Evropu.

Tématem rozhovoru byl podle APA také chystaný evropský očkovací certifikát. Všichni čtyři ministři zahraničí podporují myšlenku digitálního "zeleného pasu", jak ho chce v polovině měsíce představit Evropská komise, uvedlo rakouské ministerstvo po jednání, které se uskutečnilo z rakouské iniciativy.

"Ideální by bylo najít řešení již pro tuto turistickou sezonu, jestli to ovšem dovolí proočkovanost," uvedl Petříček ke "covidpasům" po jednání na twitteru. "Pro ČR zůstává důležité, aby nebyli diskriminováni lidé, kteří se očkovat nestihnou nebo očkováni být nemohou. Dokázal bych si představit, že by v covidpasu měli údaje o provedených negativních testech," dodal Petříček, čímž potvrdil svůj názor vyslovený už v úterý.

Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska podpořili projekt evropských vakcinačních pasů už na jednání šéfů diplomacií těchto států ve středoevropském formátu C5 ve slovinském vládním zařízení Brdo pri Kranju 1. března.

Projekt vakcinačních pasů podporují mnohé středoevropské země a země jižní Evropy. Některé státy jako například Německo a Francie však mají výhrady.

Trojice ministrů zahraničí ze slavkovské skupiny zdůraznila i potenciál pro těsnou regionální spolupráci při hledání řešení koronavirové krize.

Rakousko, Česká republika a Slovensko vytvořily slavkovskou skupinu na konci roku 2015 v moravském Slavkově. Cílem setkávání v tomto formátu je prohloubení spolupráce mezi těmito třemi zeměmi. Rakousko od loňského července skupině na rok předsedá.