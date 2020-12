Násilník ve střední Francii zastřelil tři četníky, jednoho zranil

Krátce po dnešní půlnoci se policisté vydali k domu, kde se ukryla ohrožovaná žena. Osmačtyřicetiletý muž jednoho z nich zastřelil a druhého zranil. Následně svůj dům zapálil a znovu začal střílet na příslušníky bezpečnostních složek, přičemž zemřeli další dva lidé.

Terrible et insupportable nouvelle : j’adresse au nom de toute @MaRegionSud, mes condoléances et mon soutien aux familles et aux proches des 3 gendarmes assassinés dans le #PuydeDome. Nos forces de l’ordre risquent leur vie chaque jour pour nous protéger, partout en France. https://t.co/pK2vx8xbJ1 — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 23, 2020

Žena je podle informací agentury Reuters v pořádku; před svým partnerem utekla na střechu domu, odkud se ji podařilo dostat do bezpečí, a nyní poskytuje výpověď, která by měla osvětlit, co přesně se v domě odehrálo. Na místě zasahovali hasiči, kteří dostali pod kontrolu požár domu.

Na místě je podle zdroje blízkého vyšetřování nejméně sedm příslušníků elitních vojenských jednotek GIGN specializovaných na terorismus, které spadají pod četnictvo. "Jsme obezřetní kvůli nebezpečnosti tohoto jedince," uvedl zdroj.

Pachatel, po němž četnictvo v ranních hodinách stále pátrá, je podle AFP bezpečnostním složkám známý pro dřívější problémy související s péčí o dítě.

S výjimkou terorististických činů je násilí spáchané s pomocí střelných zbraní proti příslušníkům bezpečnostních sil ve Francii relativně vzácné. V květnu střílel zuřící muž z pušky na četníky v Saint-Christoly-Médoc v departementu Gironde a jednoho z nich lehce zranil.