Nečekaný vetřelec v polské řece. Policie a zaměstnanci zoo odchytili kajmana

"Byl asi metr dlouhý," vylíčila novinářům očitá svědkyně. Kajmana v polských vodách se dokonce podařilo zvěčnit na fotce. Potenciálně nebezpečné zvíře polapili policisté a pracovníci zoologické zahrady ve Vratislavi, kam byl zajatec přepraven a identifikován jako kajman brýlový z čeledi aligátorovitých. Později má péči o něj převzít nadace Epicrates.

An alligator has been spotted on the Odra River, near Wroclaw, Poland.



The animal has been caught and is being kept temporarily in the Wroclaw zoo.



🇵🇱 pic.twitter.com/vak5LkWkDn