Nehammer: Rakousko bylo, je a bude neutrální. Vstup do NATO není na stole

Švédsko a Finsko se v nejbližších dnech chystají podat žádost o členství v NATO, aby po invazi Ruska na Ukrajinu posílily svou bezpečnost. Jediným státem, který v alianci zatím vyjádřil proti jejich členství výhrady, bylo Turecko. Ankara by jako člen NATO mohla vstup severských zemí vetovat.

Rakousko členem aliance není a podle Nehammera se na tom ani nic nezmění. "Máme jinou historii než Finsko a Švédsko. Rakousko bylo, je a bude neutrální, máme vojenskou neutralitu," uvedl. Podle Nehammera země ale jakožto člen Evropské unie projevuje solidaritu s Ukrajinou, podporuje sankce vůči Rusku a umožňuje dodávky zbraní na Ukrajinu. Pozice skandinávských zemí je jiná i proto, že Finsko například sdílí s Ruskem asi 1300 kilometrů dlouhou hranici.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí řekl, že jeho země nemá problém s tím, když Finsko a Švédsko vstoupí do NATO. Přímou hrozbu to podle něj samo o sobě nepředstavuje. Moskva by reagovala až na případné rozšiřování vojenské infrastruktury NATO do těchto skandinávských zemí, uvedl Putin. Ještě minulý týden Kreml uváděl, že vstup Finska do NATO bude pro Rusko hrozbou.