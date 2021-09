Nejmenší zájem o očkování je v rámci země na jihovýchodě Francie

Úřadům v 68milionové zemi však ještě zbývá přesvědčit dalších 8,5 milionu osob starších 12 let. Nejmenší zájem o očkování jeví jihovýchod Francie, vyplývá to ze statistik sestavených listem Le Monde.

Nejvíce naočkovaných registruje sever a západ země. Ve vakcinaci zaostávají kromě regionů Provence-Alpes Côte d'Azur, Nová Akvitánie a Okcitánie i zámořská území Francie. Podprůměrnou míru proočkovanosti rovněž vykazují venkovské oblasti a znevýhodněné čtvrti velkých měst. Ve třetím, 14. a 15. obvodu Marseille zbývá naočkovat nejméně 57 procent obyvatel.

"Zázračné řešení neexistuje,“ prohlásil francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran. "S tím, jak se blížíme do finále očkovací kampaně, se to nevyhnutelně komplikuje a chce to čas," dodal. Podle ministra by očkování měla uspíšit dvě data: 30. září, kdy se mají děti ve věku 12 až 17 let začít prokazovat zdravotnickým pasem, a 15. říjen, kdy má skončit bezplatné testování.

Podle lékařů existují i jiné způsoby. "Jednou z prvních věcí, které jasně říkáme ve zdravotním středisku Aygalades a v severních okresech Marseille, kde očkujeme, je, že vakcína je zdarma. Může se to zdát absurdní, ale někteří si stále myslí, že se za ni platí,“ uvedl vedoucí lékařské komise pro veřejné nemocnice v Marseille Jean-Luc Jouve.

Podle Jouvea je také důležité opět získat důvěru veřejnosti. Připomněl, že na jihu země působí kontroverzní infektolog Didier Raoult, který propagoval širší používání hydroxychlorochinu k léčbě pacientů s covidem-19, a získal tak mnoho fanoušků.

V Marseille také kolují dezinformace o neplodnosti, kterou by očkování mohlo způsobit u žen i u mladých mužů. Neochota může rovněž souviset s jazykovou bariérou nebo s faktem, že někteří lidé nemají povolení k pobytu a jiné dokumenty.

Francie za poslední den eviduje 1547 nových případů koronavirové nákazy a 69 souvisejících úmrtí. Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se v zemi celkem potvrdilo 7,045.422 případů covidu-19 a 116.765 úmrtí na toto onemocnění.