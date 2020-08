Německo prozatím nevylučuje, že Navalnyj byl otráven

Vážné podezření z otravy podle Seiberta existuje. "Prioritou je samozřejmě zachránění života Navalného a jeho zotavení," uvedl. Dodal, že přáním Německa je, aby ruský opozičník dostal lékařskou pomoc, která by ho mohla zachránit.

#Nawalny: Die Priorität ist, dass das Leben von Alexej Nawalny gerettet werden kann. Für die Bundesregierung ist klar: Die Umstände dieses bestürzenden Falls müssen vollständig und transparent aufgeklärt werden. pic.twitter.com/0bedYtcANI — Steffen Seibert (@RegSprecher) August 21, 2020

Merkelová po čtvrtečním jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem uvedla, že Navalnému bude poskytnuta "jakákoli lékařská pomoc" ve Francii nebo v Německu.

Do ruského Omsku, kde je Navalnyj hospitalizován v bezvědomí, dnes přiletělo německé letadlo, které by ho mohlo dopravit do Berlína. Na palubě byli i němečtí lékaři, kteří dostali od ruských kolegů pozvání ke konzultacím o léčbě. Nemocnice v Omsku se prozatím vyslovila proti transportu, neboť Navalného současný zdravotní stav to podle ruských lékařů neumožňuje.