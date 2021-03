Nizozemský premiér Mark Rutte podle prvních odhadů vyhrál volby

Na druhém místě je s odhadem na zisk 27 křesel strana D66, kterou vede bývalá koordinátorka OSN pro Libanon a nyní ministryně zahraničního obchodu Sigrid Kaagová. D66 by si tak polepšila o osm křesel. Předvolební průzkumy dávaly šance na druhé místo také populistovi Geertu Wildersovi, ale v posledním okamžiku ho nespíš předstihla právě strana D66 a Wilders bude třetí.

Wildersova Strana pro svobodu (PVV), dosud největší opoziční strana, získala podle průzkumu u volebních místností 17 křesel, což je o tři mandáty méně než v posledních volbách před čtyřmi lety. Největší strany již před volbami vyloučily, že by s PVV spolupracovaly v rámci vládního kabinetu, píše AFP.

Volby do parlamentu se v Nizozemsku konaly neobvykle po tři dny, aby se předešlo kumulaci lidí během epidemie covidu-19. První dva dny měli právo přijít k urnám starší a nemocní spoluobčané, většina obyvatel hlasovala dnes. Volební místnosti se zavřely ve 21:00. Volební účast byla podle odhadů 81 procent. Do parlamentu by se mohlo dostat až 17 stran ze 27, které se voleb účastnily.