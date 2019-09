Norbert Hofer byl zvolen předsedou rakouských svobodných

O předsednickou funkci FPÖ se ucházel Hofer jako jediný. V hlasování získal podporu 98,25 procent delegátů. Pro srovnání, v roce 2017 zvolil sjezd svobodných Stracheho 98,7 procentem hlasů.

"Výsledek přijímám, milí přátelé. Jsme opět zde," prohlásil Hofer poté, co byl zvolen. Výsledek označil za neuvěřitelný.

Hofer byl do května zástupcem svobodných ve vládě a vedl ministerstvo dopravy. Hofer v roce 2016 kandidoval na prezidenta, v čemž ho podpořil i český prezident Miloš Zeman. Hofer nakonec prohrál s bývalým šéfem rakouských Zelených Alexanderem Van der Bellenem.

V dnešním projevu na sjezdu ve Štýrském Hradci Hofer prohlásil, že se již soustředí na předčasné volby 29. září a že jeho cílem je učinit z FPÖ nejsilnější rakouskou stranu. Dodal také, že ač není snadné nyní kvůli aféře v FPÖ, strana je již na správné koleji a míří z krize.

Za Stracheho pádem je video, na kterém před volbami v roce 2017 hovoří s ženou, která se vydává za neteř ruského oligarchy. Tématem rozhovoru bylo možné nezákonné financování Stracheho strany a přidělování státních zakázek výměnou za volební pomoc.

Stracheho aféra vedla k pádu kabinetu lidoveckého kancléře Sebastiana Kurze, který vládl spolu se svobodnými a mimo jiné prosazoval protiimigrační politiku. Kurz se sice pokusil krizi vyřešit jednobarevnou vládou, které ale parlament odmítl vyslovit důvěru. K moci proto nastoupila přechodná úřednická vláda kancléřky Brigitte Bierleinové, která má za úkol alpskou republiku dovést k předčasným volbám. Ty jsou vypsány na 29. září.

Aktuální průzkumy naznačují, že volby stejně jako v roce 2017 vyhrají lidovci. Oproti předchozímu výsledku by si mohli polepšit o 3,5 procentního bodu, což by znamenalo podporu 35 procent voličů. Na druhém místě zřejmě skončí sociální demokraté (SPÖ) s 22 procenty hlasů a na třetím svobodní s 20 procenty. Pro SPÖ i FPÖ by takový výsledek znamenal propad o pět, respektive šest procentních bodů.

Do parlamentu by se po nově mohli vrátit Zelení, kteří v roce 2017 neuspěli, nyní by moli mít okolo jedenácti procent. O křesla by naopak přišla levicová strana Jetzt (Nyní). Poslední stranou, které sondáž slibuje vstup do parlamentu, je liberální NEOS.