Očkování ve Francii vázne. Macronova vláda čelí kritice, europoslanec hovoří o fiasku

Francie začala očkovat vakcínou vyrobenou firmami Pfizer a BioNTech stejně jako mnoho dalších evropských zemí 27. prosince. K 1. lednu dostalo vakcínu podle údajů francouzského ministerstva zdravotnictví 516 osob. V Německu se nechalo očkovat přes 200.000 pacientů, v Británii přesáhl počet očkovaných pacientů milion.

"U tohoto rytmu nelze zůstat. Podle propočtů by nám v takovém případě očkování trvalo 3000 let," upozornil Bruno Megarbane, vedoucí oddělení intenzivní medicíny a toxikologie v pařížské nemocnici Lariboisière. "Za týden jsme naočkovali stejně osob jako Německo za půl hodiny, to je ubohé," podotkl Jordan Bardella, europoslanec a místopředseda krajně pravicové strany Národní sdružení (RN).

Také Jean Rottner, vrcholný představitel regionu Grand Est, v němž je epidemická situace obzvlášť znepokojivá, nazval situaci státním skandálem. Europoslanec Yannick Jadot označil francouzskou strategii za fiasko.

#Les35 C’est une guignolade, une duperie démocratique alors que le Président concentre l’ensemble des pouvoirs au mépris du parlement, des élus locaux, des corps intermédiaires. Cette instrumentalisation des citoyens ne masquera pas sa pleine responsabilité sur le fiasco vaccinal pic.twitter.com/7t8VXMTnY3 — Yannick Jadot (@yjadot) January 4, 2021

Paříž rozhodla, že jako první budou očkováni klienti domovů seniorů. Elisabeth Bouvetová, autorka francouzské očkovací strategie, plán hájí. "Pokud jde o nás, strategie se nemění. Její uskutečnění by ale mělo pravděpodobně zrychlit," řekla Bouvetová rozhlasové stanici France Inter. K očkování mají mít v první řadě přístup nejzranitelnější osoby a zdravotníci, případně i další, když bude k dispozici dostatek dávek.

Také vládní mluvčí Gabriel Attal tvrdí, že Francie se řídí radami odborníků a zaměřuje se především na starší občany. "Postupné rozběhnutí (kampaně) je nezbytné z logistických důvodů - po těchto lidech nemůžete chtít, aby cestovali přes celou zemi - zpoždění také souvisí s lékařskými konzultacemi předcházejícími očkování a s udělením souhlasu," citoval Attala zpravodajský portál LCI. Mluvčí však zároveň ubezpečil, že očkování začne "doopravdy" tento týden.

Vláda dnes slíbila, že podnikne kroky ke startu očkování pečovatelů, urychlí dodávky vakcín a zlepší jejich distribuci v domovech seniorů. Prezident Emmanuel Macron již minulý týden ubezpečil, že nedovolí, aby očkování brzdilo "bezdůvodně pomalé tempo".

Epidemiolog Arnaud Fontanet je toho názoru, že do konce března by mělo být naočkováno pět až deset milionů osob, aby měla vakcinace na šíření koronaviru pozitivní vliv. "Nejde to příliš rychle, ale efektivita očkovací kampaně bude moci být zhodnocena až v příštích dvou týdnech či příštím měsíci," míní Fontanet.

Koronavirus ve Francii stojí již za více než 65.000 úmrtími, což je sedmá nejhorší bilance na světě. Průzkum provedený pro list Le Figaro a zpravodajskou síť France Info a zveřejněný tento víkend však ukázal, že téměř 60 procent Francouzů vakcínu odmítá.