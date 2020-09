Omezení při cestách z ČR na Slovensko bude možné obejít, uvedl Matovič

Od pátku bude Česko kvůli šíření koronaviru na slovenském seznamu rizikových zemí. Cestující z ČR na Slovensko až na výjimky budou muset mít výsledek testu s negativním výsledkem na koronavirus, aby se vyhnuli v zemi pod Tatrami karanténě a následnému testu na zmíněnou infekci.

"Když někdo chce obejít systém, tak pojede přes Rakousko, přes Polsko. V situaci, když nemáme hermeticky uzavřené celé hranice, nedokážeme zajistit dodržování pravidel. Spoléháme se a i během první vlny (koronaviru) jsme se spoléhali, že 70, 80 a někdy možná 90 procent lidí je normálních," řekl Matovič novinářům. Dodal, že ke zvládnutí pandemie stačí, že pravidla dodržuje podstatná část lidí.

Podmínky režimu na hranicích, které budou platné od pátku, zveřejní úřad hlavního hygienika Slovenska až ve čtvrtek. Podle dřívějších informací by lidé při cestách z Česka a z dalších rizikových zemí na Slovensko měli mít negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 72 hodin nebo na Slovensku nastoupit do pětidenní karantény a následně podstoupit test. Slovenští politici uvedli, že dodržování nařízení při cestách z ČR na Slovensko budou kontrolována jen náhodně.

V případě Česka by se povinnost předložení výsledku testu na koronavirus nebo nástupu do karantény neměla vztahovat na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, dále na studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře a ani na některé sportovce a umělce.