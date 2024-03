Pellegrini se ihned pustil do soupeře. Korčok se sejde s částí poražených

"Nejsme v oslavné náladě, od první minuty dne si uvědomujeme, že jsme v druhém kole. Musíme přidat. Jsem si toho velmi dobře vědom," řekl Korčok pro RTVS. Podle někdejšího šéfa slovenské diplomacie je k definitivnímu úspěchu nutné oslovit širší spektrum voličů, včetně voličů vládní koalice.

Vítěz sobotního prvního kola se chce proto setkat s některými vyřazenými kandidáty a jednat s nimi o podpoře. Korčok už podle svých slov mluvil například s expremiérem Igorem Matovičem či bývalým ministrem zahraničí Jánem Kubišem.

Pellegrini sdělil, že vnímá velké rozdíly mezi sebou a Korčokem. "Chci být prezidentem lidí, ne prezidentem elit, médií, nevládních organizací anebo zahraničí. Chci být prezidentem míru, který hrdě a suverénně obhajuje slovenské zájmy," řekl na sociální síti.

"Pokud se naplní hrozby, že nový prezident převezme na svá ramena i zodpovědnost za slovenskou zahraniční politiku, bude to zahraniční politika nikoliv ve prospěch Slovenska, ale ve prospěch zahraničí," varoval nynější předseda parlamentu před svým soupeřem.

Volební komise v neděli potvrdila oficiální výsledky prvního kola. Do druhého kola postoupili Korčok se ziskem 42,51 procenta hlasů a Pellegrini, kterého volilo 37,02 procenta voličů. Jediným výraznějším pronásledovatelem dvojice byl bývalý ministr spravedlnosti Harabin, který na třetím místě získal podporu 11,73 procenta.

Kampaň před druhým kolem mohou oba kandidáti vést do středy 3. dubna. Od čtvrtka pak začne volební moratorium, které potrvá až do konce hlasování. To je naplánované na sobotu 6. dubna, připomněla TASR. Funkční období končící prezidentky Zuzany Čaputové skončí 15. června.