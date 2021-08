OSN vyzvala Polsko k poskytnutí pomoci migrantům uvázlým na hranicích

Varšavu dnes k poskytnutí zdravotní a právní pomoci těmto utečencům vyzval Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Skupina migrantů nedobrovolně táboří u polské vesnice Usnarz Górny, poblíž které se pokusila do Polska dostat přes hranici z Běloruska. Běloruští vojáci skupinu nechtějí pustit zpátky do Běloruska, zatímco polští pohraničníci migrantům brání ve vstupu do Polska.

Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko si stěžují na narůstající počet migrantů, často původem z Iráku, kteří se pokoušejí proniknout na jejich území z Běloruska.

Varšava, Vilnius, Riga a Tallinn tvrdí, že migranty k hranicím záměrně posílají běloruské úřady, které se tak mstí za sankce Evropské unie proti režimu běloruského lídra Alexandra Lukašenka.

Konvoj s humanitární pomocí nyní podle polského kabinetu čeká na povolení, aby mohl překročit běloruské hranice.

Způsob, jakým se polský pravicový kabinet k situaci staví, však kritizují polští opoziční politici i humanitární organizace. Ke kritice se dnes přidal také UNHCR.

"Státy mají legitimní právo řídit dění na hranicích v souladu se svými právními normami. Musejí však respektovat lidská práva včetně práva požádat o azyl," uvedlo podle agentury Reuters UNHCR.

"Vyzýváme polské úřady, aby těmto lidem umožnily vstup na území, bezodkladnou zdravotní a právní pomoc a psychologickou podporu," apelovala Christine Goyerová, představitelka UNHCR v Polsku.

K běloruským hranicím, do oblasti vzdálené asi 40 kilometrů od místa, kde táboří migranti, se dnes odpoledne vydal polský premiér Mateusz Morawiecki. List Gazeta Wyborcza na svém webu informoval, že se na místě setkal se zástupci pohraniční stráže, armády a policie. O skupině migrantů v nesnázích se premiér podle listu ve svém krátkém prohlášení po tomto setkání nezmínil ani slovem.

Polsko v pondělí oznámilo, že ve snaze zabránit nelegální migraci postaví na hranici s Běloruskem 2,5 metru vysoký plot. Záměr vybudovat na svých hranicích s Běloruskem fyzickou bariéru už dříve ohlásila také Litva.