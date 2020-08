Ostrov Lampedusa nezvládá nápor migrace, starosta volá po stávce

Na větší rybářské lodi bylo 13 žen a 33 nezletilých, uvedl Martello. Kvůli prudkému větru hrozilo, že loď ztroskotá, a tak jí italská pobřežní stráž eskortovala do přístavu. Skončili v zařízení, které spravuje farnost, protože místní centrum pro příjem běženců je přeplněné.

Martello na pondělí svolal zástupce profesních sdružení, aby vyhlásili "generální stávku". "Pokud sem připluje tak velká rybářská loď se stovkami lidí na palubě, aniž by ji kdokoli zaznamenal, znamená to, že ve Středozemí není žádná kontrola," konstatoval rozhořčený starosta. "Co ale dělají vojenské lodě? Vždyť nejsme ve válce, tak proč se nemohou nasadit na bezpečnostní zásahy na moři a přepravu migrantů?" dodal.

Stávka má být zaměřena proti vládě, která podle Martella nemá stran migrace žádnou strategii.

Od pátku Lampedusy dosáhly tři desítky malých plavidel, které vypluly hlavně z Tuniska. Připlulo na nich kolem pěti set lidí, uvádí italský tisk.

V centru pro příjem migrantů na Lampeduse se nyní nachází 1160 lidí, což desetkrát přesahuje kapacitu zařízení. Podmínky se v něm staly nelidskými, konstatoval Martello. Upozornil také na to, že vojáci navzdory přísným pravidlům zavedeným kvůli pandemii nemoci covid-19 nedokážou zabránit tomu, že migranti z centra utíkají.

"Lidem v ohrožení se musí pomáhat, ale v tomto případě potřebuje humanitární příjem pravidla, protože teď jsme v ohrožení my," dodal k možnému šíření koronaviru z centra.

Nello Musumeci, guvernér regionu Sicílie, do nějž spadá i Lampedusa, se minulý týden pokusil v oblasti nechat kvůli pandemii zavřít centra příjmu migrantů. Nařízení ale u soudu napadla, a tím pádem do příštího slyšení blokovala italská středolevá vláda.