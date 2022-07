Papež František poprvé jmenoval ženy do Kongregace pro biskupy

— Autor: ČTK

Papež František poprvé jmenoval ženy do Kongregace pro biskupy, což je orgán Vatikánu, který lze zjednodušeně přirovnat k ministerstvu. Do Kongregace pro biskupy, která papeži navrhuje kandidáty do biskupských úřadů, také poprvé usedne žena, která je laická věřící. Informoval o tom dnes server Vatican News.