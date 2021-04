Počet obětí pandemie překročil tři milióny

Německá vláda dnes bude jednat o novele zákona o potírání infekčních chorob, která by umožnila zavádět celoněmecká opatření nehledě na postoj spolkových zemí. Ministr zdravotnictví Jens Spahn bude jednat s očkovací komisí Stiko, jak postupovat s druhým očkováním lidí do 60 let, kteří jako první várku dostali AstraZeneku.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví oznámí vývoj plnění kritérií pro uvolňování karanténních omezení. A restriktivní opatření proti covidu-19 budou také tématem tiskové konference nizozemského premiéra Marka Rutteho, jehož vláda zvažuje zmírnění koronavirové uzávěry.

V Indii, kde nyní denně přibývá nejvyšší počet nakažených ze všech zemí světa, pokračuje hinduistický svátek Kumbh mélá, během nějž se k rituální koupeli v řece Ganze sjely statisíce věřících a do konce měsíce by jejich počet mohl dosáhnout pěti miliónů.

Indie přitom předehnala Brazílii co do počtu nakažených a posunula se na druhé místo mezi nejhůře postiženými zeměmi. Na první příčce zůstávají Spojené státy, které registrují 31,2 milionu infikovaných, z nichž přibližně 562.000 zemřelo. V počtu obětí za USA následuje Brazílie a Mexiko, Indie je čtvrtá.