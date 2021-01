Polsko začalo očkovat. Hlásí se i Češi, termíny docházejí

"Maminka má řadu nemocí a je vysoce riziková. Proto jsme nečekali na to, až bude očkování možné v Česku. Využili jsme toho, že má nárok na očkování v Polsku," řekl Štěrba ČTK. Splnit musela podmínku polského občanství a polského rodného čísla.

"Maminka 12 let pracovala v Polsku a pak v Česku. Takže v Polsku si platila zdravotní pojištění. Dnes má důchod zčásti placený polskými úřady a částečně českými. Má také polské rodné číslo," uvedl Štěrba. Dnes ji on-line registroval a už má i termín. Očkována bude za měsíc.

V Polsku se lze registrovat na infolince, u praktického lékaře a přes internetový systém ePuap. "Jde vlastně o takovou elektronickou kartu pacienta. Jejím prostřednictvím komunikují s úřady. Kartu jsem jí založil a pak ji jen odvezl na polský finanční úřad k ověření totožnosti," řekl Štěrba.

Starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková ČTK řekla, že informace o tomto trendu zatím nemá. Připouští ale, že se takové případy objeví. "Lidé žijící v pohraničí využívají běžně benefitů, které jim nabízí jedna či druhá země," řekla Hřebačková.

Zdravotníci ve 38milionovém Polsku aplikovali lidem přes 603.000 dávek vakcíny proti covidu-19. Očkovací centra dostala přes 789.000 dávek. Už týden mají možnost se na očkování zaregistrovat lidé starší 80 let, jako první se koncem prosince začali očkovat zdravotníci. V desetimilionovém Česku bylo do středečního večera podáno 154.567 dávek vakcíny proti covidu. Hlásit se na vakcinaci mohou kromě prioritních skupin, jako jsou zdravotníci, lidé starší 80 let.

Polsko registruje na očkování lidi nad 70 let, termíny docházejí

Polsko dnes časně ráno spustilo systém rezervace na očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku od 70 do 80 let. Senioři stáli v dlouhých frontách před zdravotními středisky, aby se přihlásili osobně, telefonní linka kvůli náporu volajících kolabovala. Zájemci během několika hodin obsadili drtivou většinu termínů do konce března, informoval podle polských médií šéf kanceláře premiéra Michal Dworczyk.

"Vyzýváme seniory, aby nechodili na střediska. Během kontaktu s jinými lidmi, kteří tam jsou, hrozí nebezpečí nákazy koronavirem," upozornil Dworczyk.

Agentura DPA uvádí, že podle údajů vlády žije v Polsku 2,7 milionu lidí ve věku od 70 do 80 let. Už dopoledne zbylo jen 150.000 volných míst. "Mnoho lidí je rozhořčených, protože by se už chtěli zapsat na očkování. To, že to není možné, vyplývá z nedostatku dodávek vakcín," řekl Dworczyk.

Mluvčí vlády Piotr Müller dnes připustil, že kabinet by mohl příští měsíc podniknout právní kroky proti americké firmě Pfizer, pokud nedodá všechny naplánované vakcíny proti covidu-19. Pfizer, který vakcínu vyvinul společně s německou společností BioNTech, tento týden snížil počty vakcín dodávaných do zemí EU. Agentura Reuters uvádí, že tyto firmy omezení dodávek dále nekomentují poté, co uvedly, že se tak děje ve snaze zvýšit kapacitu výroby.

Polsko tak v pondělí místo 360.000 dávek dostalo jen 176.000 dávek očkovací látky od Pfizer/BioNTech.