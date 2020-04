Porod během pandemie covid-19: Ženy po celém světě mají velké obavy

Šestatřicetiletá Ainhoa nemá jinou volbu než pracovat, aby si vydělala na živobytí. Ale to, co ji nejvíce děsí, je, že bude muset jít na sonografii ve 20. měsíci těhotenství do nemocnice, kde je spousta pacientů nakažených nemocí covid-19.

"Řekli mi, že kontrola ve 20. týdnu těhotenství je velice důležitá. Je to moje první těhotenství, ale nechci podstupovat žádné riziko," říká. "A co když půjdu s manželem a policie nás zadrží?" klade si otázku. Podle karanténního nařízení by měla jít do nemocnice sama. "Ztratíme čas s policistou a nakonec nakažený může být i on," dodává.

Ve Španělsku pokutují úřady ty, kdo porušují zákaz vycházení, který se netýká jen cesty za nákupem, do lékárny nebo na pohotovost.

Vražedná pandemie vyvolala velké obavy mezi ženami na celém světě. Vyvstalo mnoho otázek, na některé dává odpověď UNICEF.

"Nemělo by být tak hrozné jít na ultrazvuk, mělo by to být radostné," říká nastávající maminka Sophie Hayesová, která test podstoupila v nemocnici ve městě Luton nedaleko Londýna.

Přestože britské nemocnice nejsou tolik pod tlakem jako španělské, prostředí na klinice, kam přišla na sonografii, bylo napjaté. "Jít sama na místo, kde nevíte, jestli nepotkáte lidi nakažené virem, je velmi znepokojivé," uvádí Sophie, která čeká své první dítě.

"Byla bych velmi nešťastná, kdybych se dozvěděla, že jsem pozitivní, protože těhotná žena má být co nejvíce silná a zdravá," dodává.

Pro Vanessu Murovou se tato hrůza stala skutečností několik dní před tím, než porodila v nemocnici v Madridu, v regionu nejvíce zasaženém chorobou covid-19, kde je zdravotní systém na pokraji rozvratu.

"Měla jsem opravdu strach, že jsem dítě nakazila," vzpomíná. Pečoval o ni tým lékařů, kteří chtěli, aby dítě přišlo na svět co nejdříve, aby mohli zjistit, zda je nakažené. Malý chlapeček covid-19 neměl.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dosud neví, zda může matka své dítě nakazit, i když dosud nebyla nalezena žádná stopa po viru ani v plodové vodě, ani v mateřském mléku.

U těchto žen hraje strach významnou roli, vysvětluje porodní asistentka Maria Jesús Garcíová Díazová z jedné kliniky v metropoli. "Bojí se o sebe, ale hlavně o dítě. Nejistota je velkým zdrojem stresu," říká.

Podle některých žen jsou nová pravidla dodržování vzdálenosti příliš mlhavá. "Jednou říkají, že otec může být u porodu přítomen, podruhé zase že má právo být v místnosti vedle porodního sálu. V některých nemocnicích nesmějí být otcové vůbec přítomni. U prvního porodu nevíme, co se bude dít, a potřebujeme uklidnění - a tu jsme ponechány samy," říká.

Maria Rosa Martíová, která čeká druhé dítě, hovoří o dalších obavách týkajících se přetížení jednotek intenzivní péče, které jsou na pokraji své kapacity. "Nejvíce mě znepokojuje, že bych v případě komplikací nemohla být přijata na jednotku intenzivní péče," říká.

V době, kdy bylo zrušeno vzdělávání rodiček a lékařský dohled je poskytován po telefonu, je na porodních asistentkách, jako je Maria Jesús Garcíová Díazová, aby budoucím matkám pomáhaly.

"Je třeba soustředit se na sebe a na to, co nás obklopuje. Je důležité o sebe pečovat a nedívat se příliš na zprávy," radí.