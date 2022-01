Příští týden proběhne očekávané jednání Rady NATO-Rusko

Už tento pátek situaci se Stoltenbergem proberou ministři zahraničí členských zemí NATO.

"Jakýkoli dialog s Ruskem by musel postupovat na základě reciprocity, reagovat na obavy NATO ohledně kroků Ruska... a probíhat za konzultací s evropskými partnery NATO," uvádí podle Reuters dnešní prohlášení aliance v souvislosti s děním kolem Ukrajiny. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová následně potvrdila účast ruské strany.

O možnosti jednání se zástupci NATO hovořil před týdnem Sergej Rjabkov, náměstek ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, následně jej na twitteru avizoval sám Stoltenberg. Po rozhovoru s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem uvedl, že spojenci jsou připraveni k dialogu v Radě NATO-Rusko a že se šéfem americké diplomacie hovořil o "důležitosti deeskalace značného navyšování vojenské přítomnosti Ruska v Ukrajině a kolem ní".

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12.