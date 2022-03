Průzkumy ve Francii nasvědčují druhému kolu mezi Macronem a Le Penovou

Ve čtveřici nových průzkumů, na které v pondělí a dnes upozornila agentura Reuters, vyjádřilo Macronovi podporu 28 nebo 27,5 procenta respondentů. Ve všech čtyřech byla necelé dva týdny před volbami na druhém místě Le Penová se zisky od 18,5 do 21 procent. Druhé kolo voleb je naplánované na 24. dubna. Pokud by se Macron s Le Penovou utkal nyní, získal by patrně okolo 55 procent hlasů.

Rozdíl v preferencích dvou nejsilnějších kandidátů se v posledních dnech o něco zmenšil poté, co Macron po ruské invazi na Ukrajinu posílil o několik procentních bodů. Nyní se zase zdá, že rostou preference Le Penové, zatímco podpora úřadujícího prezidenta se vrátila pod 30 procent.

Od vojenského útoku Ruska na Ukrajinu také zesílily šance levicového politika Mélenchona, který se v boji o Elysejský palác usazuje na třetím místě. Na Le Penovou však stále v průzkumech ztrácí pět a více procentních bodů, pouze jedna z nových sondáží ukazuje rozdíl tří procentních bodů mezi kandidáty na druhé a třetí pozici. Zcela ze hry o druhé kolo se pak zdají být krajně pravicový kandidát Éric Zemmour a kandidátka pravicové strany Republikáni Valérie Pécresseová.

Pokud by Macrona za dva týdny volilo mezi 25 a 30 procenty hlasujících, znamenalo by to pro něj lepší výsledek než v roce 2017, kdy získal 24 procent hlasů. Ve druhém kole ovšem Le Penovou porazil Macron před pěti lety přesvědčivě se ziskem 66,1 procenta hlasů. Nyní se rýsuje výrazně těsnější výsledek. Podle pondělního průzkumu agentury Ifop-Fiducial by Macrona volilo jen 53 procent účastníků hlasování.

V nadcházejících francouzských volbách se o přízeň voličů uchází celkem 12 kandidátů, přičemž favorizovaný Macron je ve 44 letech nejmladším z nich. O téměř deset let starší Le Penová, která kandiduje potřetí, o víkendu uvedla, že v případě neúspěchu momentálně s další kandidaturou nepočítá.