Raketový vzestup Sinn Féin v Irsku. Sestavit vládu bude komplikované

"Mou první prací... bude zjistit od ostatních stran, zda existuje politická vůle vytvořit novou vládu bez Fianna Fáil nebo Fine Gael," citovala McDonaldovou agentura Reuters. Politička nicméně dodala, že "samozřejmě" má ale v plánu jednat se všemi.

Thank you. All of you who voted for Sinn Féin. Your vote counted. We are your party. We will now do everything we can to secure a government for the people. We will never leave you behind. We will never let you down. pic.twitter.com/6uCmETLTo3