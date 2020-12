Rakousko začne rozvolňovat. Otevře obchody a školy, od 24. prosince umožní lyžování

"Pandemie ještě není za námi, virus je stále mezi námi," řekl Kurz. Situace se díky přísným omezením podle něj ale natolik zlepšila, že je možné začít restrikce uvolňovat. K normálnímu životu, jak jsou Rakušané zvyklí, bude ale podle kancléře možné se vrátit až v létě.

V pondělí se otevřou školky a základní školy. Středoškoláci zůstanou zatím doma a budou se učit na dálku. Výjimkou budou žáci maturitních ročníků. Distanční výuka se bude dál týkat i vysokoškoláků. Otevřou se i muzea a knihovny. Své služby budou opět moci nabízet například kadeřníci, informuje OE24.

Od Štědrého dne bude možné provozovat venkovní zimní sporty včetně lyžování či bruslení. Vnitřní sportoviště zůstanou uzavřená. Od poloviny prosince do 10. ledna se nicméně každý, kdo přijede do Rakouska z rizikových oblastí, bude muset uchýlit do desetidenní karantény. Po pěti dnech bude možné karanténu opustit, pokud dotyčný bude mít negativní test na koronavirus. Výjimku budou mít podle Kurze pendleři a lidé na služebních cestách.

Za rizikové bude Rakousko považovat všechny země, kde bude v posledních dvou týdnech počet nakažených vyšší než 100 na 100.000 obyvatel. Podle agentury APA se to nyní týká všech zemí, které s Rakouskem sousedí. Česko má podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nyní v průměru posledních dvou týdnů 551 nakažených na 100.000 obyvatel.

Cílem tohoto rakouského opatření je zjevně omezit turistický ruch. V celém Rakousku do 7. ledna navíc zůstanou uzavřené hotely a restaurace. Prakticky tak budou moci do začátku ledna lyžovat jen místní, uvedla agentura APA.

Některé země včetně Francie, Německa či Itálie v posledních týdnech žádaly, aby se evropská lyžařská střediska přes Vánoce a Nový rok uzavřela, a zabránilo se tak šíření koronaviru. Rakousko bylo od počátku proti návrhu.

Vánoce a silvestrovské oslavy budou moci Rakušané strávit letos nanejvýš v deseti lidech. Během adventu nebudou moci na vánoční trhy, neboť budou zrušené. Divadla a kina se otevřou až 7. ledna. Ve stejný den přestane platit noční zákaz vycházení, který bude od pondělí stanoven na období mezi 20:00 a 6:00. Výjimka ze zákazu bude jen o vánočních svátcích.

V Rakousku, které má 8,9 milionu obyvatel, se za posledních 24 hodin nákaza koronavirem prokázala u 3972 lidí. S covidem-19 zemřelo 121 infikovaných. Od počátku epidemie se nákaza virem SARS-CoV-2 v Rakousku prokázala u více než 287.000 lidí. S covidem-19 zemřelo 3446 nakažených.

Podobně jako Rakousko hodlá zatím k lyžařské sezoně přistupovat také sousední Švýcarsko, které chce navzdory požadavkům některých evropských zemí rovněž nechat střediska zimních sportů otevřená. Ve Švýcarsku se přitom koronavirus dál šíří. Za posledních 24 hodin přibylo 4786 případů nákazy a 115 lidí zemřelo. Celkem se v zemi nákaza potvrdila u více než 335.000 lidí a s covidem-19 jich 4667 zemřelo.

Švýcarsko které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, vede společné statistiky s malým Lichtenštejnskem, v němž žije asi 38.000 lidí. Naprostá většina případů infekce a úmrtí ve statistice připadá na Švýcarsko.