Rizikové faktory při nákaze koronavirem? Studie ukázala na dva konkrétní problémy

Vědci z Coronavirus Clinical Characterisation Consortium podle webu britské televize Sky News uvedli, že 53 % pacientů s onemocněním covid-19 má již chronické onemocnění, nejčastěji onemocnění srdce, diabetes či chronické onemocnění plic. Studie však zjistila, že v případě úmrtí hraje důležitou roli především demence, která měla o 39 % vyšší riziko úmrtí, obezita o 37 % a srdeční onemocnění 31 %.

Podle vědců to znamená, že tělesný index hmotnosti (BMI) nad hodnotou 30 přináší vyšší riziko úmrtí v důsledku onemocnění covid-19. Odborníci se domnívají, že důvodem je snížená funkce plic a více tukové tkáně kolem vnitřních orgánů, což by mohlo přispívat k nadměrné reakci imunitního systému.

Věk také hraje důležitou roli při boji s onemocněním covid-19. Ve Velké Británii je průměrný věk hospitalizovaných pacientů 80 let, z toho 12 % nemělo žádné chronické onemocnění. Podle studie je u mužů větší pravděpodobnost závažnějšího průběhu onemocnění než u žen, a to ve všech věkových skupinách. Do nemocnice bylo přijato s onemocněním covid-19 60,2 % mužů a 39,8 % žen.

Přítomnost více nemocí hlásilo 7 924 (47 %) z 16 749 účastníků studie a 17 % vyžadovalo intenzivní zdravotní péči. Nejčastěji to byli starší obézní muži. Z celkového počtu 6 628 hospitalizovaných pacientů, kteří byli v nemocnici déle jak 14 dní, byla téměř polovina propuštěna, 17 % je stále v péči lékařů a 33 % zemřelo. Podle slov vedoucího studie Caluma Sempleho je míra úmrtnosti srovnatelná s úmrtností viru ebola.