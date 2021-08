Skoro 17 procent Poláků si podle průzkumu přeje odchod země z EU

ka z EU). Jiné průzkumy ale podnikly jiné agentury a také se konaly za odlišných politických okolností, upozornil server.

Sama Rzeczpospolita dala na polské poměry vysoký podíl odpůrců unie v průzkumu do souvislosti s oživením debaty o polexitu kvůli nedávnému nálezu ústavního soudu, že polské ústavě odporuje unijní předpis, na jehož základě mají členské státy unie plnit předběžná opatření Soudního dvora EU.

Tento nález vedl řadu komentátorů k tvrzení, že Polsko ještě nikdy nebylo tak blízko odchodu z unie, a to už kvůli samé logice událostí, na kterou budou mít racionálně myslící lidé čím dál menší vliv a bez ohledu na záměry a plány Varšavy a Bruselu.

Opozice obvinila vládu a vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského, že chystají odchod Polska z unie, premiér Mateusz Morawiecki naopak ujišťoval, že žádné riziko polexitu nehrozí, je to prý jen politická fantazie: "Tady není ani riziko, ani žádný takový záměr. Je to jen svérázná politická emoce, kterou se naši protivníci snaží vyvolat," uklidňoval.

"Zdá se nám, že odchod z EU by byl stejný proces, jaký se odehrál v Británii, ale není tomu tak. Stačilo by k tomu 48 hodin," upozornil právník Michal Wawrykiewicz. K polexitu by totiž podle zákona o mezinárodních smlouvách z roku 2000 stačilo, aby příslušný návrh schválila vláda a následně jej přijal i Sejm, dolní komora parlamentu, prostou většinou hlasů za nadpoloviční účasti poslanců. Pak už by stačil prezidentův podpis a Polsko by bylo venku z EU, vysvětlil podle Onetu.

"Věřím, že to naprosto není možné. Každý krok režimu vyhrocuje situaci, ať je to spor o ústavní soud, o interrupce, nezávislé soudy či o televizi TVN. Odchod z EU by vyvolal tak obrovské protesty, že vláda se toho bojí, a tak myslím, že to nikdy neudělá," dodal Wawrykiewicz.