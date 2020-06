Slovenská policie obvinila mladíka ze zastrašování učitelky

15letý mladík podle tiskové zprávy učitelce vyhrožoval před tragédií z minulého čtvrtka, kdy jiný útočník vyzbrojený nožem na základní škole v severoslovenském městě Vrútky zabil zástupce ředitelky a další lidi včetně dvou dětí zranil.

"Obsahem těchto zastrašujících zpráv měly být výhrůžky o vyhlášení války všem učitelům, které měly být odpovědí na přísný pedagogický přístup učitelky," uvedla policie. Dodala, že zmíněná učitelka následně podala trestní oznámení.

Policie během domovní prohlídky zajistila mobilní telefon, z něhož mladík výhrůžné zprávy patrně zaslal. Vyšetřovatel ho obvinil z trestného činu násilí proti skupině obyvatel, a to ze msty. Za to lze podle zákona uložit až tříleté vězení, u mladistvých se trestní sazba snižuje na polovinu.

Útočníka na škole ve Vrútkách policisté na útěku zastřelili. Podle kamerového záznamu se útočník krátce předtím dostal do střetu se strážníky. Primátor města Branislav Zacharides popřel spekulace, že útočník byl jako student na škole vystaven šikaně a že to mohlo být motivem útoku. Muž byl v podmínce za to, že loni v prosinci vyhrožoval výpravčímu a vlakvedoucí.