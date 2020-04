Slovensko chce umožnit cestování v létě, bude jednat se sousedy

"Naše občany ujišťujeme, že resort diplomacie myslí na to, jak umožnit cestování v létě, samozřejmě, pokud to podmínky dovolí. S cílem postupovat koordinovaně budeme jednat s okolními zeměmi. Rozhodující bude, jak si podmínky nastaví konkrétní cílové země," uvedl Tomaga.

Slovensko po propuknutí covidu-19 až na výjimky zakázalo vstup cizincům do země. Naopak obyvatelé s pobytem v zemi pod Tatrami musejí při návratu na Slovensko zpravidla nastoupit do karantény ve státních zařízeních, kde podstoupí test na koronavirus. Slovenské ministerstvo zahraničí již dříve doporučilo občanům země necestovat do zahraničí.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v rozhovoru s listem Hospodářské noviny vyjádřil přesvědčení, že čeští turisté by Slovensko či Rakousko mohli navštívit od července a v případě příznivého vývoje epidemie koronaviru v regionu i dříve.

Na Slovensku tvoří Češi nejpočetnější zahraniční klientelu v ubytovacích zařízeních, které Bratislava v zájmu zpomalení šíření koronaviru uzavřela. V první fázi uvolňování karanténních opatření úřady již minulý týden umožnily otevřít ubytovny, které poskytují dlouhodobé ubytování bez jídla. Podle schváleného plánu by hotely a další ubytovací zařízení v zemi mohla možná již příští týden poskytovat služby v omezeném režimu; podmínkou je, aby pokoje byly vybaveny sociálním zařízením a jídlo bylo roznášeno na pokoje. S obnovením plnohodnotného fungování ubytování pro turisty počítá slovenský plán až v posledním čtvrtém kroku uvolňování restrikčních opatření.