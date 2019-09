Slovensko nezpřísní potratový zákon, parlament odmítl i radikální návrh kotlebovců

Ženy na Slovensku nadále budou moci požádat o interrupci do 12. týdne těhotenství a bez omezení při ohrožení svého zdraví a života či v případě genetické poruchy plodu. Počet případů umělého přerušení těhotenství v zemi dlouhodobě klesá.

Slovenská sněmovna hlasováním odmítla i návrh poslanců krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko, aby na požádání bylo možné vykonat interrupci jen do osmého týdne těhotenství a aby cizinky mohly na Slovensku podstoupit umělé přerušení těhotenství pouze v případě ohrožení svého zdraví a života nebo genetického vývoje plodu. Na zákrok podle dřívějších informací jezdí na Slovensko ženy z Polska, kde platí přísný potratový zákon.

O uplynulém víkendu přišlo do centra Bratislavy na shromáždění proti interrupcím a na následný průvod ulicemi slovenské metropole podle organizátorů 50.000 lidí. Demonstraci svolali i katoličtí biskupové.

Právní úpravou interrupcí na Slovensku se už zabýval slovenský ústavní soud, který v roce 2007 odmítl podnět, že umělé přerušení těhotenství je v rozporu s ústavou.

Počet interrupcí na Slovensku za posledních 20 let klesl asi na třetinu výchozího stavu. Loni počet případů umělého přerušení těhotenství dosáhl 6024, meziročně se snížil o 1,3 procenta.

I v České republice umělých přerušení těhotenství od začátku 90. let ubývá. Proti roku 1990 se jejich počet snížil zhruba na 20 procent výchozího stavu. Zatímco na začátku 90. let bylo ročně přes 100.000 zákroků, v roce 2016 jich ženy podstoupily 20.300. Interrupce v ČR je legální do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením až do 24. týdne a v případě závažných problémů s plodem kdykoli.