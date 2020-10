Slovensko plošně testuje na covid. Jsou potíže, tvoří se dlouhé fronty

Přípravy na otestování obyvatel provázely potíže se zajištěním potřebného počtu zdravotníků. Podle ministerstva zdravotnictví však hodinu po spuštění projektu fungovalo 91 procent z plánovaného počtu testovacích týmů.

Účast na testování je dobrovolná, podle rozhodnutí vlády se ale na obyvatele s negativním testem od pondělí nebude vztahovat zákaz vycházení. Kabinet premiéra Igora Matoviče si od akce slibuje odhalení ohnisek nákazy koronavirem poté, co počty nakažených v pětimilionové zemi začaly v říjnu výrazněji stoupat. Úvodní fáze testování obyvatel starších deseti let se uskutečnila minulý týden ve čtyřech okresech na severu a východě země, kde se podařilo odhalit na 5594 nakažených. To představovalo bezmála čtyři procenta z celkového počtu téměř 141.000 otestovaných. Matovič odhadl, že celostátní testování potvrdí koronavirus u asi dvou procent otestovaných.

"Všude se momentálně tvoří dlouhé fronty na několik hodin, doporučujeme odložit příchod na odběrná místa na odpoledne," napsal ráno na sociální síti primátor západoslovenského města Hlohovec a poslanec parlamentu za vládní stranu Za lidi Miroslav Kollár. Dodal, že armáda, která celou akci organizuje, ve městě dokázala včas otevřít jen polovinu naplánovaných míst k testování, další by měla fungovat později.

Dlouhé fronty čekajících na testy hlásila ráno slovenská média z různých měst po celé zemi včetně Bratislavy. Bratislavský magistrát uvedl, že místy musejí lidé na podstoupení testu čekat až tři hodiny. Armáda dříve odhadla, že za hodinu dokážou zdravotníci na jednom místě otestovat 35 lidí.

"Přijďte se nechat otestovat. Jsme v situaci, kdy je potřeba se semknout a zastavit šíření viru, který způsobuje onemocnění covid-19. Máme jednu z posledních příležitostí, jak dokázat zlomit křivku růstu počtu infikovaných a zastavit nápor na naše nemocnice, které se nebezpečně zaplňují," vzkázal Slovákům ministr zdravotnictví Marek Krajčí, který jako lékař spolu s chotí přišel pomáhat s testováním na jednom z odběrových míst ve slovenské metropoli.

Slovenská armáda do poslední chvíle hledala zdravotníky, kteří při testech mohou vykonávat výtěry z nosu. Premiér jim zase slíbil zvýšení příplatků za pomoc při testování. Vyslání svých mediků na pomoc Slovensku přislíbily Maďarsko a Rakousko. Armáda plánovala sestavit na 4900 odběrových týmů, které kromě zdravotníků tvoří také vojáci, policisté či administrativní personál.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ještě během pátku, kdy armáda hlásila výraznější nedostatek zdravotníků k testování obyvatel, řekla, že akce není řádně připravena a hrozí nedostatek kapacity na otestování všech zájemců. Vybídla proto vládu, aby upravila podmínky nařízení o výrazném omezení volného pohybu osob.

Kabinet se snažil motivovat obyvatele k účasti na testování i tím, že pro ty s negativním výsledkem nebude platit stávající faktický zákaz vycházení, který má několika výjimek. Od pondělí zase budou moci zaměstnavatelé vpustit na pracoviště jen pracovníky s negativním výsledkem testu na koronavirus. Některé velké firmy spustily testování svých zaměstnanců již v pátek.

K plošnému otestování obyvatel zakoupilo Slovensko antigenní testy. Ty jsou méně přesné než laboratorní PCR testy, protože neodhalí infekci u všech nakažených, zároveň ale ukážou výsledek již během zhruba čtvrt hodiny.