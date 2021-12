Slovenský ministr kvůli covidové situaci navrhuje prodloužit lockdown

"Máme za to, že situace je nadále velmi vážná. Navrhujeme prodloužit současnou podobu lockdownu. Na Slovensku není problém mít opatření, je problém dodržovat je. Budeme usilovat o zintenzivnění kontrol," řekl dnes Lengvarský novinářům.

O podobě případného prodloužení stávajícího omezení volného pohybu obyvatel bude rozhodovat vláda. Například menší koaliční strana Svoboda a solidarita se už dříve nechala slyšet, že požaduje úlevy pro očkované proti covidu-19.

Návrh ministerstva zdravotnictví počítá také s tím, že od 17. do 24. prosince budou moci otevřít i nyní uzavřené obchody a nákupní centra, ale jen pro očkované a pro lidi po prodělání covidu-19. V další etapě od 25. prosince do 9. ledna příštího roku by mohla obnovit činnost například ubytovací zařízení a lyžařská střediska s výjimkou provozu kabinkových lanovek. Některé služby možná budou moci využívat i neočkovaní s potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus.

Slovensko po výrazném zhoršení epidemické situace zavedlo 25. listopadu nouzový stav a zavedlo zákaz vycházení s různými výjimkami. V praxi to vedlo například k dočasnému uzavření některých prodejen, restaurací, hotelů či provozů služeb včetně těch, které nabízejí možnost volnočasových aktivit.

Restrikce podle ministerstva zdravotnictví ale nevedly k takovému snížení mobility jako při předchozí silné druhé vlně koronavirové infekce, kdy platila podobná omezení. V zemi sice nyní ubylo výjezdů sanitek ke covidovým pacientům, přetížené nemocnice ale nadále čelí náporu hospitalizovaných kvůli covidu-19.