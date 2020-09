Stojím si za tím, že Slovensko je mafiánským státem, říká pro EZ komentátor listu Die Welt

Odmítá, že by ve svém komentáři přestřelil a pokud by jej psal znovu, zvolil by stejnou rétoriku. Třiatřicetiletý německý novinář Tim Röhn, který kromě spolupráce s listem Die Welt mimo jiné publikuje i v Der Spiegelu, belgickém médiu Le Soir či prestižních New York Times, tvrdí, že při hodnocení Slovenska jako mafiánského státu vychází ze systematické korupce v soudním systému, která je podle něj v zemi patrná. „Podívejte se, co si mám myslet, když je novinář zavražděn a objednavatelé nejsou odsouzeni? Napadá mně jedině slovo, a to korupce. Jedná se hlavně, ale ne výlučně, o případ Jána Kuciaka. Zatím nic nevyvrací můj názor, že by Slovensko nebylo mafiánským státem. Domnívám se, že jsem ve svém komentáři pro Die Welt do značné míry vysvětlil své motivy, které mě k označení Slovenska jako mafiánského státu vedly,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Tim Röhn.

Jde o zjednodušený pohled na justici, tvrdí mluvčí prezidentky Čaputové

Žurnalista ke svému názoru dospěl poté, co mimo jiné napsal: „Šok je veliký a poznatek jednoznačný: také Slovensko je mafiánským státem. Vítej v klubu. Kočner stál desetiletí nad zákonem a nyní to vypadalo, že je konec. Zdálo se, že na Slovensku všechno bude jinak. Čestní lidé na Slovensku již slavili, že soudy se po Kočnerově odsouzení pustí i do dalších dosud v politice i v hospodářství nedotknutelných,“ vyjádřil Röhn své zklamání krátce po čtvrtečním rozsudku specializovaného trestního soudu v Pezinku, který kromě Mariana Kočnera nepravomocně osvobodil i Alenu Zsuzsovou, která v případu figurovala jako zprostředkovatelka vraždy.

Kritika a označení Slovenska jako mafiánského státu stále rezonuje v bratislavském Grasalkovičově paláci, který je oficiálním sídlem slovenských prezidentů. Tiskový mluvčí prezidentky Zuzany Čaputové Martin Strižinec rozporuje tvrzení německého novináře Tima Röhna. „Paní prezidentka rozhodně nesouhlasí s takto zestručněným označením, podle něhož je Slovensko mafiánský stát. Proti takovému pojmenování se vymezuje, distancuje se a příčí se jí. Jednoznačně se jedná o zjednodušený pohled, který nabádá ke zkratce. Mnohé se v justici za dva roky po vraždě Jána Kuciaka změnilo a pohnulo se výrazně správným směrem,“ říká pro EuroZprávy.cz tiskový mluvčí Zuzany Čaputové Martin Strižinec.

Rovněž i podle něj se situace ve slovenské justici jednoznačně lepší a nabízí i konkrétní důkazy. „Nelze přehlédnout personální změny na Ústavním soudu, který se celý vyměnil, stejně jako obměna na Nejvyšším soudu. Navíc množství soudců se vzdalo své funkce, a tak očistný proces v justici probíhá, to je naprosto zřetelné,“ má jasno bývalý novinář a televizní i rozhlasový moderátor.

Korespondent listu Die Welt Tim Röhn se ale domnívá, že Slovensko čeká ještě dlouhá cesta, aby se justice očistila. „Uvidíme, zda s tímto plánem uspějí. Na důkladné posouzení je ještě příliš brzy. Však také prezidentka Zuzana Čaputová i premiér Igor Matovič slíbili, že budou usilovat o dodržování zásad právního státu na Slovensku a o zintenzivnění boje proti korupci. Pro obyvatele Slovenska by bylo dobrou zprávu, kdyby se jejich země stala spravedlivější, a nešlo jen o pouhou frázi, ale jednalo se i o realitu,“ přeje si v hovoru s webem EuroZprávy.cz německý novinář Tim Röhn.

Hlava země apeluje na nové soudce, aby vrátili důvěru lidí ve spravedlnost

Tiskový mluvčí Zuzany Čaputové Martin Strižinec ale upozorňuje, že slovenská hlava státu, která je vystudovanou právničkou, se od svého loňského nástupu do funkce intenzivně zapojila do očistného procesu v justici a uvádí jasný příklad: „Paní prezidentka jako hlava země pokaždé, když jmenuje ústavní i nové soudce, vždy zdůrazňuje, že mají před sebou důležitý úkol, aby právě vrátili důvěru lidí ve spravedlnost na Slovensku. Znovu opakuji, probíhá tedy zde očistný proces, kterého jsme momentálně svědky, a je jasné, že není vždy úplně příjemný. Jedná se však o dlouhodobý proces.“

Interní doktorand mediální komunikace a žurnalistiky na Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě zatím ze čtvrtečního verdiktu žádné závěry nevyvozuje, protože kauza zavražděného novináře Jána Kuciaka je stále otevřená, neboť rozsudek není pravomocný a po odvolání prokurátora se celým případem bude zabývat Nejvyšší soud. „Uznávám ale, že zevšeobecnit celkový pohled na justici je lákavé, ale zároveň velmi problematické,“ říká mluvčí.

Podle Martina Strižince to není poprvé, co německá média označila Slovensko za mafiánský stát. „Jednou tento výraz užil bývalý prezident Andrej Kiska, a to ve vypjaté chvíli, když poskytoval rozhovor německým médiím, a je tedy možné, že se tak německým žurnalistům vryl do podvědomí a teď si na něj vzpomněli,“ domnívá se a dodává, že z hlediska celku se nelze na Slovensko dívat jako na mafiánský stát. „Paní prezidentka nicméně připouští, že na Slovensku mohou existovat nějaké mafiánské praktiky, ale ve finále jsme podle ní právním státem, protože ochranné mechanismy fungují, a pokud se vyskytnou určitá selhání, pak souvisejí s konkrétními lidmi, ale ne se systémem jako takovým,“ míní mluvčí.

EuroZprávy.cz také položily německému novináři Timu Röhnovi dotaz, zda by Českou republiku rovněž označil za mafiánský stát, když například premiér Andrej Babiš je v možném střetu zájmů, není vyjasněna jeho kauza Čapí hnízdo, soud na Slovensku pravomocně prokázal, že se zapletl s komunistickou Státní tajnou bezpečností a například v roce 2006 byla zveřejněna Kubiceho zpráva o prorůstání mafie do státní správy. „Nezlobte se, ale k dění v České republice se nechci vyjadřovat,“ přeje si Tim Röhn.