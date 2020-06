Švédská cesta se nevyplatila? Nepřijmout žádná opatření byla chyba

Navzdory kritice si švédský premiér Stefan Lövfen stojí tvrdě za tím, že nezavádět téměř žádný "lockdown" mělo svůj smysl, přestože má Švédsko jednu z největších mír úmrtí na světě. O trhlinách švédské cesty informoval server bloomberg.org

"Zvolili jsme stejnou strategii jako ostatní. Naším cílem bylo udržet nákazu pod kontrolou do takové míry, aby to naše nemocnice byly schopny zvládnout," řekl v neděli večer po setkání s novináři.

Lövfen dále také dodal, že je ještě příliš brzy na vyhodnocování úspěšnosti švédské cesty, která rozděluje nejenom politiky, nýbrž i epidemiology a jiné odborníky. Statistiky nicméně hovoří co do počtu zemřelých spíše v neprospěch Švédska. Koronavirus si vyžádal životy celkem 4874 Švédů ve srovnání s 597 Dány a 242 Nory. Ani to ale nepřimělo Lövfena ke změně názoru, jelikož se podle něj metody sledování mortality liší země od země.

Tak jako tak nepřijmout žádné restrikce Švédsku nijak nepomohlo, pokud jde o ekonomiku a diplomacii. Veškeré hranice s jeho sousedy jsou neprodyšně uzavřeny. Švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová dokonce přiznala, že sama má obavy o další vývoj vzájemných vztahů s ostatními skandinávskými zeměmi. Málokteré země, včetně severských, pouštějí na svá území Švédy, a když už, tak s omezeními, včetně například povinného negativního testu nebo karantény. Zřejmě ani švédská vláda není v tomhle směru jednotná.

Terčem největší kritiky se Lövfen stal poté, co jeden z předních švédských epidemiologů sám přiznal, že švédská strategie v boji s covidem-19 byla chybná. Dopady budou zřejmě katastrofální, odborná veřejnost je zmatená a švédští občané zřejmě postupně ztratí důvěru ve schopnost země bojovat s epidemií koronaviru.

Ze současné situace se proto přirozeně pokusil vytěžit předseda krajně pravicových Švédských demokratů Jimmie Akesson, který v rozhovoru pro švédský tisk uvedl, že vysoká úmrtnost na covid-19 je masakrem. I tak se ale podle aktuálních předvolebních průzkumů těší Švédská sociální demokracie popularitě mezi voliči. Lövfen později pro upřesnění uvedl, že Švédsko má vysoký počet nakažených díky vysokému počtu testů, a že počet nových případů klesá ruku v ruce s úmrtími.