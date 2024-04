Greta Thunbergová čelí obvinění z občanské neposlušnosti

Soudní zasedání je naplánováno na 8. května," prohlásil v úterý mluvčí soudů pro AFP. Gretě Thunbergové, ve věku 21 let, a dalším klimatickým aktivistům, kteří 11. března zablokovali hlavní vchod do parlamentu, bylo kladené obvinění. I když byl hlavní vchod uzavřen, poslanci mohli použít boční vchody k vstupu do budovy.

Policie dvakrát (12. a 14. března) odvedla Thunbergovou od budovy, protože nereagovala na pokyny k opuštění místa. Nyní je obviněna ze dvou případů občanské neposlušnosti, ale sama aktivistka tyto obvinění odmítá, jak vyplývá ze soudních dokumentů, které získala agentura AFP.

Švédské soudy dvakrát pokutovaly známou aktivistku za neposlušnost při klimatických protestech. Londýnský soud letos v únoru osvobodil Thunbergovou a další aktivisty kvůli obvinění za rušení veřejného pořádku, protože policie nedostatečně vymezila, kde se měli pohybovat.