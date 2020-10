Útok u kostela v Nice: Terorista ženě uřízl hlavu, mrtvých je více

Počet mrtvých se různí. Některá média a agentury uvádí až tři oběti útoku. Není také známo, kde přesně došlo k útoku. Hovoří se o kostele či místě před ním. Ministr vnitra vyzval obyvatele města, aby se oblasti vyhnuli.

Policejní a bezpečnostní úřady potvrdily, že bylo zahájeno vyšetřování "vraždy a pokusu o vraždu v souvislosti s teroristickým záměrem" a zločinným spolčením pachatelů teroristických činů.

"Potvrzuji, že všechno nasvědčuje tomu, že u baziliky Notre-Dame v Nice se odehrál teroristický útok," napsal už dříve starosta Estrosi. Starosta později novinářům řekl, že útočník během činu i po zadržení policií provolával arabsky Alláhu akbar (Bůh je velký). Podezřelý je nyní podle něj v nemocnici. Dva lidé byli zabiti uvnitř kostela, jednou z obětí je strážník.

BREAKING - Knife stabbing attack at Notre-Dame church in Nice. One dead and several injured. pic.twitter.com/EOoQGL2yHG