Útok v Kodani: Tři mrtví, čtyři lidé bojují o život. O terorismus zřejmě nešlo

Krátce po činu policisté zadrželi 22letého dánského občana, který dnes stane před soudcem. Je podezřelý z vraždy. Šéf kodaňské policie Sören Thomassen uvedl, že motiv střelce není znám a že policie nemá žádné náznaky, že by do útoku byl zapojen ještě někdo další.

Oběťmi jsou dva dánští občané - 17letý chlapec a 17letá dívka - a 47letý Rus. Čtyři další lidé - dva dánští a dva švédští občané - utrpěli závažná střelná poranění. Jejich stav je podle Thomassena kritický, ale stabilizovaný. Šéf kodaňské policie dodal, že několik dalších lidí se lehce zranilo, když utíkali z nákupního centra.

Své oběti si podle Thomassena střelec patrně vybral náhodně. Upřesnil také, že nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o čin s teroristickým či rasistickým pozadím. V předchozím nočním prohlášení policie terorismus nevylučovala. Pravděpodobný střelec se podle Thomassena v minulosti léčil na psychiatrii.

Informaci o střelbě v nákupním středisku Fields, které se nachází nedaleko kodaňského letiště a patří k největším ve Skandinávii, policisté obdrželi krátce po 17:30 SELČ. Na místo vyrazilo mnoho těžce ozbrojených policistů, hasiči a záchranáři. Na záběrech ze sociálních sítí bylo vidět, jak lidé v panice utíkají z nákupního centra.

Dánská televize TV2 zveřejnila zrnitou fotografii údajného střelce - muže v šortkách, vestě a tričku bez rukávů, který v rukou nejspíše drží pušku.

Podle dnešního Thomassenova vyjádření našla policie u střelce v době útoku nůž a pušku, přičemž "přístup" měl kromě toho také k pistoli. K držení zbraní neměl povolení, uvedla agentura DPA.

"Nejprve jsem si myslela, že je to zloděj. Když jsem uslyšela střelbu, skočila jsem rychle za pult v obchodě," popsala dánské televizi Rikke Levandovská. "Střílel do lidí, ne do stropu ani do podlahy," dodala.

Kvůli střelbě byl také zrušen koncert britského zpěváka Harryho Stylese v nedaleké sportovní hale Royal Arena, který měl začít v osm večer. Organizátoři nejprve podle BBC oznámili, že bude posunut o hodinu, posléze ale akci zrušili z "bezpečnostních důvodů". Za dohledu policie poté směřovaly tisíce mladých hudebních fanoušků na zastávky veřejné dopravy.

Soustrast pozůstalým vyjádřila už i dánská premiérka Mette Frederiksenová. "Naše krásné a obvykle tak bezpečné hlavní město se ve vteřině změnilo," řekla premiérka v první reakci po útoku. Vyzvala také všechny obyvatele Dánska, aby v této těžké chvíli stáli při sobě. Královna Margrethe v prohlášení uvedla, že ji zprávy o střelbě "šokovaly". Dány vyzvala podobně jako předsedkyně vlády k jednotě.

Šokováni činem střelce v Kodani byli i finská premiérka Sanna Marinová, předseda norské vlády Jonas Gahr Störe či irský premiér Micheál Martin. Všichni tři rovněž vyjádřili hlubokou soustrast blízkým obětí.