Útok v Paříži: Muž bodal do kolemjdoucích. Jeden mrtvý, několik zraněných

Muž zaútočil kolem 14:00 SEČ na lidi v parku Hautes Bruyères ve městě Villejuif, které je součástí pařížské aglomerace. Kolemjdoucí napadal zjevně nahodile. List Le Parisien uvedl, že policisté útočníka, který se dal na útěk, dostihli a zastřelili v sousedním městě Hay-les-Roses. Podle BFMTV zasáhli útočníka nejméně třikrát.

Retaliation started ? Courtesy: @realDonaldTrump #French police neutralised a terrorist who stabbed four and killed two outside #Paris #France pic.twitter.com/3XyH6xxwKZ