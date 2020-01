V Itálii najelo auto do skupiny turistů. Šest mrtvých, další bojují o život

Aktualizováno 11:43 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Šest lidí zahynulo a 11 bylo zraněno poté, co v noci na dnešek na severu Itálie vjelo auto do skupiny turistů z Německa. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na mluvčího policie. Oběťmi jsou mladí lidé ve věku 20 až 25 let, kteří se pravděpodobně vraceli z diskotéky do svého ubytování.