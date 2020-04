V Itálii se koronavirem nakazilo nejméně lidí od 13. března

Celková bilance nakažených v zemi činí 162.488, 21.067 pacientů zemřelo.

Na jednotkách intenzivní péče je nyní 3186 lidí, což je o 74 méně než v pondělí. Počet těchto pacientů soustavně klesá posledních 11 dní. Z celkového počtu nakažených Itálie prohlásila 37.130 lidí za uzdravené.

Itálie je co do počtu obětí nejhůře zasaženou zemí v Evropě, po Spojených státech druhou na světě. Počty nově nakažených i obětí tu dosáhly vrcholu koncem března a od té doby klesají. Pokles však není tak strmý, jak doufali mnozí Italové, kteří jsou již přes měsíc zavření v karanténě. Omezení volného pohybu v zemi potrvá nejméně do 3. května.