V Nizozemsku začínají parlamentní volby, favoritem je Rutte

Hlavním předvolebním tématem byl nepřekvapivě boj s koronavirem a s ním spojenými ekonomickými problémy. Do pozadí se dostala některá prominentní témata z minulých let, jako například kritika imigrace, Evropské unie či islámu, jež vycházela zejména z úst opozičního lídra Geerta Wilderse.

Do voleb se letos přihlásilo 37 politických subjektů, což je nejvíce za několik desetiletí. Volební místnosti budou výjimečně otevřené tři dny kvůli obavám z šíření nákazy. Dnes a v úterý budou moci přednostně hlasovat starší občané nebo osoby s podlomeným zdravím, zbytek obyvatel bude volit 17. března, na kdy připadá oficiální datum voleb.

Rutte má v průzkumech stále silnou podporu, která i přes kritiku některých protipandemických kroků vlády klesá v posledních měsících jen velmi mírně. Popularitu si udržuje i přesto, že od ledna vládne se svým kabinetem v demisi.

Pád vlády přivodila aféra kolem přídavků na děti, které stát vyplácí. Finanční úřad označil neprávem asi 20.000 rodičů za daňové podvodníky a začal po nich příspěvky vymáhat zpětně za několik let, což řadě domácností způsobilo značné finanční potíže. Parlamentní vyšetřovací komise loni uvedla, že úřady se na rodinách dopustily "bezprecedentního bezpráví".

V Nizozemsku se konaly poslední volby v roce 2017, kdy v evropských vládnoucích kruzích panovaly obavy, že by mohl zvítězit pravicový populista Wilders a jeho Strana pro svobodu (PVV). Ta nakonec skončila druhá a Wilders v opozici.

Čtyřiapadesátiletý Rutte je v čele vlády již přes deset let a pokud by získal další čtyřletý mandát, může se stát nejdéle sloužícím premiérem v historii země. Pokud by VVD dostala největší počet hlasů, Rutte by s největší pravděpodobností sestavoval koalici, což může trvat několik měsíců.