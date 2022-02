V Rakousku začalo být povinné očkování proti covidu-19

Rakousko je první zemí Evropy, která všeobecnou očkovací povinnost v souvislosti s covidem zavedla.

Lidé, kteří dovršili 18 let a mají trvalé bydliště v Rakousku, se nyní budou muset nechat očkovat proti covidu. Výjimku mají těhotné ženy, lidé, kterým v tom brání zdravotní důvody, a podmíněně také vyléčení z covidu-19.

V první fázi zavádění všeobecné očkovací povinnosti, tedy do 15. března, úřady nebudou neočkované trestat. Od 16. března už mohou ukládat pokuty - ve zjednodušeném řízení do 600 eur (14.600 korun), v řádném procesu až do 3600 eur (89.000 korun).

Zároveň se dnes zmírňují některá protiepidemická opatření. Zavírací hodina restaurací a dalších podniků se posune z dosavadních 22:00 na půlnoc. Zvyšuje se i počet osob, které se smějí setkat na shromážděních, a na větších akcích odpadá testovací povinnost.

Platné očkování má 6,162.402 lidí, tedy 69 procent rakouské populace. To je o asi 300.000 méně než minulý týden, protože se mezitím zkrátila maximální lhůta pro podání posilující dávky z devíti na šest měsíců a mnozí lidé si pro další dávku nestihli dojít.

V desetimilionovém Česku má ukončené očkování více než 6,8 milionu lidí, třetí dávku dostalo více než 3,8 milionu lidí. V pátek v ČR přibylo 28.658 nově nakažených, výrazně méně než před týdnem.

O očkovací povinnosti se týdny diskutuje i v Německu. Tato asi 83milionová země za uplynulých 24 hodin zaznamenala 217.815 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zhruba o 31.000 méně než o den dříve. Politici vládní koalice zároveň považují za možné, že pokud by se pandemická situace vyvíjela příznivě, mohla by být veškerá protiepidemická opatření zrušená k 19. březnu, kdy vyprší platnost příslušného zákona.