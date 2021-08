V zoologické zahradě ve Francii se narodila dvě mláďata pandy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V zoologické zahradě Beauval ve střední Francii se dnes časně ráno narodila dvě mláďata pandy velké. Vedení zoo to podle agentury AFP označilo za mimořádnou událost. Rozmnožování pandy je obtížné, protože co do zájmu o příslušníky opačného pohlaví jde o sexuálně značně neaktivní zvířata.