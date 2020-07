Ve Francii hoří katedrála. Hasiči po několika hodinách dostali oheň pod kontrolu

Podle šéfa hasičů Laurenta Ferlaye byly v Nantes nejhůře zasaženy velké katedrální varhany. Podstavec, na němž stojí, je prý velmi nestabilní a mohl by se zřítit, řekl Ferlay zástupcům médií před katedrálou. Uvedl, že na místě je stále 104 hasičů. "Scénář Notre-Dame se nekoná. Střecha zasažena nebyla," dodal.

Na televizních záběrech bylo vidět dým stoupající z nitra katolického chrámu v Nantes. Záchranáři byli na místo přivoláni v 07:44 SELČ.

Podle zástupce z radnice, na kterého se odvolává agentura AP, oheň vypukl uvnitř katedrály a jeho příčina není známa.

"Byl to obrovský šok. Je to velice smutné," řekla televizi BFM TV Cecile Renaudová z nedalekého pekařství, která záchranáře přivolala, když zahlédla velké plameny.

