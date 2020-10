Ve francouzském městě se objevily agresivní nápisy, starostovi hrozí useknutím hlavy

"Tyto agresivní nápisy na mě neudělaly dojem. Nebojím se a neustoupím. Stejně jako policisté a hasiči jsme my, místní zvolení politici, stále častěji oběťmi rostoucího násilí. Tato situace je nepřijatelná," napsal na svém twitterovém účtu Bréaud.

Ces violents écrits sont inqualifiables mais ne m'impressionnent pas. Je n'ai pas peur et ne céderai pas. Comme les policiers et les pompiers, nous, élus locaux, sommes des victimes récurrentes d'une violence de plus en plus grande. Cette situation n'est plus tolérable. #Bron pic.twitter.com/DqLy59cdqV