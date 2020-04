Ve Švédsku zmizel pákistánský novinář, ve vlasti čelil výhrůžkám

Sadžíd Husain byl naposledy viděn 2. března, jak nastupuje ve Stockholmu do vlaku mířícího do města Uppsala, uvedla mezinárodní organizace Reportéři bez hranic.

Devětatřicetiletý Husain utekl do Švédska v roce 2012, informuje BBC. Jeho příbuzní uvedli, že v Pákistánu psal jako novinář o nucených zmizeních, tedy o případech, kdy jsou lidé uneseni či uvězněni orgány státu, přičemž jsou jejich osud a místo pobytu zatajovány. Kromě toho se Husain zabýval také tématem organizovaného zločinu v Pákistánu.

Internetový list Balochistan Times, v němž Husain působil, napsal, že novinářovo zmizení nahlásil 3. března švédské policii. "Do dneška nemáme tušení, kde by mohl být a jestli je v pořádku. Policie nesdělila jeho rodině ani přátelům žádný pokrok ve vyšetřování," dodal list.

Příbuzní Husaina pákistánskému deníku Dawn řekli, že čekali dva týdny, než vyjádřili své obavy, protože se domnívali, že kvůli epidemii koronaviru může být novinář v izolaci.

Reportérova žena sdělila, že její manžel před dobrovolným odchodem do švédského exilu tušil, že ho v Pákistánu někdo sleduje. "Pak se do jeho domu v Kvétě vloupali nějací lidé, odnesli notebook a další papíry. On pak v září 2012 opustil Pákistán a už se nikdy nevrátil," prohlásila.

Západopákistánský Balúčistán, který je bohatý na ropu, zemní plyn a nerosty, je od roku 2004 dějištěm konfliktu mezi separatisty a pákistánskou armádou. Bojovníci za nezávislost obviňují vládu, že sice v provincii těží přírodní zdroje, ale ze získaných prostředků nic nedává na zlepšení situace chudého obyvatelstva.

Pákistánská armáda je obviňována z mučení a tajného zatýkání disidentů v Balúčistánu. Povstalecké skupiny zase čelí obviněním, že zabíjejí členy jiných etnických skupin, než jsou Balúčové.

"Vše napovídá tomu, že se jedná o nucené zmizení," uvedl šéf asijské pobočky Reportérů bez hranic Daniel Bastard. "Pokud se zeptáte, kdo by měl zájem na umlčení disidentského novináře, jako první přicházejí v úvahu pákistánské tajné služby," dodal.

Pákistán je považován za jednu z nejnebezpečnějších zemí pro novináře. V loňském roce skončil v žebříčku organizace Reportéři bez hranic na 142. místě ze 180.